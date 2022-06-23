Боб Майерс: «Уорриорз» хотят сохранить всех и снова побороться за титул»

Генеральный менеджер «Уорриорз» Боб Майерс расставил приоритеты клуба в межсезонье-2022.

«Рынок свободных агентов, особенно неограниченно свободные игроки... на каком-то уровне мы контролируем ситуацию, но в чем-то и нет. Надеюсь, что наши игроки дадут нам шанс ответить на полученные предложения со стороны. Они не обязаны это делать. Они нам ничего не должны. Но когда создаешь правильную атмосферу и побеждаешь, ты получаешь такую возможность. У вас появляется шанс что-то повторить.

Наша цель, наша надежда – сохранить всех и снова побороться за титул. Все эти парни были хороши и каждый исполнял для нас определенную роль, принося пользу. Многие из наших свободных агентов как-то проявляли себя в финальной серии, что означает их большую важность», – заявил Майерс.

В межсезонье-2022 неограниченно свободными агентами становятся , Отто Портер, Неманя Бьелица, , Дэмион Ли, и Хуан Тоскано-Андерсон.

и доступны для продления действующих контрактов.

Что ж, пора признать: «Голден Стэйт» действительно обгоняет всю НБА на световые годы

Возрождение «Голден Стэйт» – идеал перестройки. После ухода Дюрэнта упали на дно, но 2 года – и они снова чемпионы НБА!