Боб Майерс: «Уорриорз» хотят сохранить всех и снова побороться за титул»

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Генеральный менеджер «Уорриорз» Боб Майерс расставил приоритеты клуба в межсезонье-2022.

«Рынок свободных агентов, особенно неограниченно свободные игроки... на каком-то уровне мы контролируем ситуацию, но в чем-то и нет. Надеюсь, что наши игроки дадут нам шанс ответить на полученные предложения со стороны. Они не обязаны это делать. Они нам ничего не должны. Но когда создаешь правильную атмосферу и побеждаешь, ты получаешь такую возможность. У вас появляется шанс что-то повторить.

Наша цель, наша надежда – сохранить всех и снова побороться за титул. Все эти парни были хороши и каждый исполнял для нас определенную роль, принося пользу. Многие из наших свободных агентов как-то проявляли себя в финальной серии, что означает их большую важность», – заявил Майерс.

В межсезонье-2022 неограниченно свободными агентами становятся Кевон Луни, Отто Портер, Неманя Бьелица, Андре Игудала, Дэмион Ли, Гэри Пэйтон II и Хуан Тоскано-Андерсон.

Эндрю Уиггинс и Джордан Пул доступны для продления действующих контрактов.

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