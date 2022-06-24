Эндрю Уиггинс: «Когда я пришел в «Уорриорз», всем было что сказать, но сейчас все притихли»

Форвард «Голден Стэйт» признался, что ему было очень приятно доказать неправоту скептиков, которые сомневались в нем и его команде.

«Все эти разговоры служат для нас мотивацией. Когда я пришел в «Уорриорз», всем было что сказать, но сейчас все притихли.

Нет ничего приятнее, чем когда в тебе сомневаются, недооценивают и думают, что ты не способен на то, на что ты на самом деле способен и что ты делал всю свою жизнь. Как здорово заставить этих людей заткнуться», – сказал Уиггинс.

Что ж, пора признать: «Голден Стэйт» действительно обгоняет всю НБА на световые годы