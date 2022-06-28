Кевин Дюрэнт останется в «Нетс» как минимум на сезон-22/23 (Воджнаровски)

Звездный форвард «Бруклина» , как ожидается, останется в команде еще как минимум на сезон-22/23.

Об этом рассказал инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

«Дюрэнт сейчас имеет то, что хотел, а именно в составе «Нетс» на следующий сезон.

Ожидания таковы, что Кевин Дюрэнт и Кайри Ирвинг остаются с этим составом «Бруклина» в предстоящем сезоне», – сказал Воджнаровски.

Журналист отмечает, что Дюрэнт оставался «очень верным» своему другу Ирвингу в последние дни, когда определялось его будущее. Кевин мог сделать запрос на обмен в случае ухода Кайри из команды, несмотря на 4 года в действующем контракте.

Ирвинг в понедельник попросил и получил разрешение руководства вести переговоры с другими клубами по поводу возможного обмена по схеме «сайн-энд-трейд». Чтобы получить долгосрочный максимальный контракт, Кайри необходимо было найти клуб, который согласится на сделку с «Нетс».

Интерес к Ирвингу проявляли «Лейкерс». Калифорнийцы строили свое предложение вокруг разыгрывающего Расселла Уэстбрука. не заинтересовался таким вариантом.

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