«Майами» проявляет серьезный интерес к Кевину Дюрэнту

Многие клубы лиги, в том числе , проявят серьезный интерес к , если звездный форвард станет доступным для обмена, сообщает The Miami Herald.

Дюрэнт, которому в сентябре исполнится 34 года, по-прежнему считается одним из лучших игроков лиги даже после того, как в 2019 году перенес операцию по поводу разрыва ахиллова сухожилия, отмечает издание.

Разыгрывающий «Нетс» может отказаться от опции продления контракта на сезон-2022/23 стоимостью 36,5 млн долларов и перейти в «Лейкерс» как свободный агент. Если «Нетс» потеряют Ирвинга, Дюрэнт, скорее всего, выразит желание покинуть команду.

По словам инсайдера ESPN Брайана Уиндхорста, «Бруклин» готов потерять и Ирвинга, и Дюрэнта.

При этом переход Ирвинга в «Майами» маловероятен, поскольку руководители «Хит» не готовы отказаться от своих главных активов ради разыгрывающего «Нетс». В этот список входят Бэм Адебайо, Джимми Батлер и Тайлер Хирро.

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