Эдриан Воджнаровски: «Дюрэнт не говорил «Нетс», что в случае ухода Кайри запросит обмен»

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски рассказал о том, как ситуация с может повлиять на планы лидера «Нетс» .

«Как мне рассказали, Дюрэнт не говорил «Нетс», что в случае ухода Кайри запросит обмен.

Чего действительно хочет Дюрэнт? Он хочет понимать, куда движется клуб и как будет выглядеть состав «Нетс» в случае серьезных перемен. Как руководство будет перетряхивать состав, чтобы команда претендовала и боролась за чемпионство?» – заявил Воджнаровски.

и Ирвингу не удается договориться о продлении контракта, друг Дюрэнта может покинуть команду в ближайшее время.

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