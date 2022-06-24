Эдриан Воджнаровски: «Дюрэнт не говорил «Нетс», что в случае ухода Кайри запросит обмен»

Теги Бруклин НБА Кевин Дюрэнт Кайри Ирвинг Эдриан Воджнаровски Баскетбол

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски рассказал о том, как ситуация с Кайри Ирвингом может повлиять на планы лидера «Нетс» Кевина Дюрэнта.

«Как мне рассказали, Дюрэнт не говорил «Нетс», что в случае ухода Кайри запросит обмен.

Чего действительно хочет Дюрэнт? Он хочет понимать, куда движется клуб и как будет выглядеть состав «Нетс» в случае серьезных перемен. Как руководство будет перетряхивать состав, чтобы команда претендовала и боролась за чемпионство?» – заявил Воджнаровски. 

«Бруклину» и Ирвингу не удается договориться о продлении контракта, друг Дюрэнта может покинуть команду в ближайшее время.

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