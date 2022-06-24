Кевин Дюрэнт – о Кайри Ирвинге: «Не вмешиваюсь в ситуацию и смотрю, чем закончится»

Форвард Кевин Дюрэнт заявил, что не вмешивается в ситуацию и не пытается повлиять на решение своего одноклубника.

«Я не вмешиваюсь в ситуацию и смотрю, чем это закончится. Что бы ни случилось, мы останемся друзьями.

Я не могу в этом участвовать. Речь идет о заработке человека. Это намного важнее меня. Выход на рынок свободных агентов – это один из самых важных моментов в карьере игрока. Никто не имеет право влиять на его решение.

Я просто жду. Сейчас нельзя ничего сделать. Я думаю, что он даже не примет решение по поводу опции до 29 числа. От меня ничего не зависит, поэтому не хочу принимать в этом участие», – сказал Дюрэнт.

До 29 июня Ирвинг должен определиться по поводу опции продления контракта на сезон-2022/23 с зарплатой в 36,9 млн долларов. Разыгрывающий может отказаться от данной опции и подписать новое соглашение с «Нетс» или перейти в другую команду по схеме «сайн-энд-трейд».

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