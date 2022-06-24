Эдриан Воджнаровски: «Единственная команда, проявляющая серьезный интерес к Кайри Ирвингу – это «Лейкерс»

Вчера были названы шесть команд, в которые Кайри Ирвинг хотел бы быть обмененным по схеме «сайн-энд-трейд», если не договорится о новом контракте с «Нетс». В этот список входят , «Клипперс», «Нью-Йорк», «Майами», «Даллас» и .

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски заявил, что из этих команд только «Лейкерс» проявляют серьезный интерес к Ирвингу.

«Я думаю, что единственная команда, проявляющая серьезный интерес к Кайри Ирвингу – это «Лейкерс».

На самом деле нет ни одного варианта сделки «сайн-энд-трейд» с , который имел бы смысл. Конечно, если «Лейкерс» захотят предложить Энтони Дэвиса, «Нетс» согласятся, но этого не произойдет. Поэтому, если Ирвинг хочет перейти в «Лейкерс», пусть откажется от опции в «Нетс» и подпишет соглашение с «Лейкерс» на 6 миллионов. Разница с его контрактом с «Нетс» составит 30 миллионов.

Что касается «Далласа», «Филадельфии» и «Клипперс», я не думаю, что там есть интерес. У «Никс» есть другие приоритеты, такие как Джейлен Брансон. пытается расчистить платежку, чтобы подписать свободного агента, не , – сказал Воджнаровски.

Кайри – гений баскетбола. Только для него это не спорт, а искусство