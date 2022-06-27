Сергей Елевич: «Хорошие игроки сейчас в российские клубы не придут»

Бывший главный тренер сборной России Сергей Елевич прокомментировал переход сербского форварда Деяна Давидоваца в и заявил, что хороших иностранных игроков сейчас в России ждать не стоит.

«Я могу сказать одно: сейчас никакого особо усиления в наших командах не будет. Потому что все хорошие игроки, которые есть, будут играть в . Да, баскетболист, которого сейчас подписал ЦСКА, выступал за «Црвену Звезду», играл в Евролиге. Но почему он ушел? Давайте подумаем. Стало быть, какие-то проблемные ситуации все-таки есть. Не уходят так баскетболисты, которые играли в Евролиге.

Да, ЦСКА — это топ-клуб, но сейчас он не будет играть в Европе. Проблема именно в этом. Так что игроки, которых сейчас подпишет ЦСКА, все равно будут значительно ниже классом тех, что будут выступать в Евролиге. Не приедут очень хорошие игроки сейчас, поскольку не будет еврокубков. Нам надо сейчас сосредоточиться на другом: на том, чтобы раскрывать талант наших молодых игроков, чтобы потом это приносило нам дивиденды в сборной», — сказал Елевич.

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