ЦСКА не отпускает Николу Милутинова в «Олимпиакос» (Gazzetta.gr)

Центровой ЦСКА Никола Милутинов (27 лет, 212 см) хотел бы вернуться в «Олимпиакос», однако московский клуб, с которым игрок связан действующим контрактом до лета 2023 года, не позволит ему уйти раньше срока окончания соглашения, пишет Gazzetta.gr.

По информации греческого издания, сербский бигмен получает в ЦСКА 2,7 млн ​​евро. Также у него есть предложение от турецкого с зарплатой 2,2 млн. От игрок просит всего 1,6–1,7 млн.

Милутинов выступал за «Олимпиакос» с 2015 по 2020 год. Играя в чемпионате Греции, он признавался самым прогрессирующим игроком года (2017), дважды участвовал в Матче всех звезд (2018, 2019) и дважды был включен в символическую пятерку (2018, 2019).

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