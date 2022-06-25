Шесть клубов Евролиги хотят забрать у ЦСКА право голоса и отменить решение по увольнению Бертомеу (SDNA)

Шесть клубов-акционеров Евролиги хотят забрать у право голоса и отменить согласованное ранее решение по увольнению Жорди Бертомеу с поста главы турнира.

Об этом сообщает греческое издание SDNA.

«Виллербанн» подписал письмо, отправленное , «Барселоной», «Басконией», и другим клубам-акционерам, создав с ними новую коалицию. Задача шести команд – сохранить Бертомеу в качестве президента Евролиги. С этой целью перечисленные клубы также призывают отстранить ЦСКА от голосования. Они указывают на то, что армейцы не будут участвовать в сезоне-2022/23 из-за ситуации на Украине, а значит, не должны влиять на процесс принятия решений.

В ноябре прошло заседание, на котором клубы с минимальным перевесом (6-5) проголосовали за отстранение Бертомеу по окончании сезона-2021/22. 30 июня решение должна пройти встреча, на которой это решение будет подтверждено.

Если из числа голосовавших исключить ЦСКА и добавить два новых обладателя долгосрочных лицензий – «Виллербан» и «Баварию» – то даже при условии, что мюнхенский клуб проголосует за уход нынешнего президента, расклад изменится на 6-6.

Инсайдер Джордж Заккас отмечает, что основная цель шести клубов, которые инициировали ситуацию, заключается не в исключении ЦСКА из совета акционеров , а в отмене решения по Бертомеу.

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