ЦСКА подписал Деяна Давидоваца по схеме «1+1»

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Сербский форвард Деян Давидовац (27 лет, 202 см) перешел в ЦСКА и подписал контракт по схеме «1+1».

На протяжении пяти последних сезонов игрок выступал за «Црвену Звезду», с который трижды выигрывал Адриатическую лигу и четыре раза побеждал в чемпионате Сербии.

В минувшем сезоне Евролиги Давидовац провел 28 матчей, набирая в среднем 5 очков, 3,3 подбора.

«Очень рад присоединиться к легендарному клубу ЦСКА. Я никогда не играл за пределами Сербии, и я счастлив, что мой первый шаг за границу сделан в команду с такой репутацией. Для меня большая честь продолжить сербскую историю в ЦСКА после таких имен, как Ивкович, Крстич, Теодосич… У всех нас будет большая мотивация в следующем году, чтобы вернуть трофей Лиги ВТБ», – прокомментировал переход Давидовац.

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