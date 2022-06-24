Кевин Пангос формально остается игроком ЦСКА

Разыгрывающий Кевин Пангос, несмотря на сообщения о соглашении с «Миланом» на следующий сезон, формально остается игроком московского ЦСКА, пишет Eurohoops.
То же самое относится к немцу Йоханнесу Фойгтманну, россиянину Джоэлу Боломбою, литовцу Марюсу Григонису и сербу Николе Милутинову. Интерес к этим игрокам проявляют многие команды Евролиги, однако пока их контракты с ЦСКА остаются в силе и армейский клуб рассчитывает получить за них выкуп.
Напомним, что 23 февраля ЦСКА объявил о подписании контракта с Пангосом. Дебют канадца за армейцев был намечен на 4 марта, но игрок не прилетел в Россию из-за ситуации на Украине.
Сообщалось, что «Милан» и Пангос договорились о подписании контракта на два года. Однако, по информации Eurohoops, итальянский клуб не связывался с ЦСКА по поводу выкупа.