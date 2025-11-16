Паоло Банкеро пропустит матч «Орландо» против «Хьюстона»

«Орландо» останется без Паоло Банкеро в матче с «Хьюстоном ». 23-летний форвард продолжает восстанавливаться после растяжения паховых мышц, полученного в матче с «Нью-Йорком».

В текущем сезоне Паоло Банкеро является одним из лидером «Мэджик», в среднем набирая 21,7 очка, 8,7 подбора и 4,1 передачи за 33 минуты игрового времени.

Матч «Орландо » – «Хьюстон» пройдёт 17 ноября и начнется в 03.00 по московскому времени.