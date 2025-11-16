Паоло Банкеро пропустит матч «Орландо» против «Хьюстона»
«Орландо» останется без Паоло Банкеро в матче с «Хьюстоном». 23-летний форвард продолжает восстанавливаться после растяжения паховых мышц, полученного в матче с «Нью-Йорком».
В текущем сезоне Паоло Банкеро является одним из лидером «Мэджик», в среднем набирая 21,7 очка, 8,7 подбора и 4,1 передачи за 33 минуты игрового времени.
Матч «Орландо» – «Хьюстон» пройдёт 17 ноября и начнется в 03.00 по московскому времени.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Yahoo Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости