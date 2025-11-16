Маркус Смарт о кризисе в «Мемфисе»: «Это было предсказуемо»

Маркус Смарт не удивлен текущими проблемами «Гриззлис».

Маркус Смарт завершил непростой период в «Мемфисе », перейдя в «Вашингтон» в феврале этого года, и признает, что последующая нестабильность в команде не стала для него сюрпризом.

Теперь, подписав двухлетний контракт с «Лейкерс », 31-летний защитник чувствует себя гораздо комфортнее в роли стартового игрока одной из сильнейших команд лиги и ценит возможность уйти от той дисфункциональной атмосферы, которая, по его словам, была в «Гриззлис».

«Вы видите, что там происходит сейчас. Все началось с меня. Я вернулся после травмы, а меня обменяли, потому что сказали, что якобы я не хочу быть в команде. Но я травмирован! Что это вообще значит? Я выкладываюсь на полную каждый день, болею за команду и единственный на скамейке, кто пытается помогать игрокам на площадке своими советами. Но знаете, как это бывает – нужно контролировать то, что в твоих силах.

Желаю им всего наилучшего. Ребята действительно выкладываются на полную, но это было предсказуемо, и вот к чему это привело. Даже когда я был там с Джейком Ларэвией, сейчас моим одноклубником в «Лейкерс ». Можно было видеть, как они управляли командой, как организовывали процессы. Жаль, потому что там есть хорошие игроки. Надеюсь, они сумеют все наладить», – сказал Маркус Смарт в интервью ClutchPoints.