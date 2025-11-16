Неэмиаш Кета: «Джейсон Тейтум поддерживает меня с первого дня, как только я приехал в Бостон»
Центровой «Бостона» рассказал о поддержке со стороны Джейсона Тейтума.
Центровой «Бостона» Неэмиаш Кета рассказал, что Джейсон Тейтум активно помогает ему адаптироваться к роли в стартовом составе.
«Джейсон поддерживает меня с первого дня, как только я приехал в Бостон. У нас получилось выстроить хорошие отношения.
Он всегда пытается подсказать, что я могу сделать лучше, как мне освобождать пространство для партнеров, и фактически выступает таким… тренером, пока сам не может играть.
Думаю, он один из самых активных ребят в команде в плане общения – постоянно старается направлять нас так, как он это видит», – поделился 26-летний баскетболист.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: MassLive
