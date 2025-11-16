Джо Маззулла: «Мне не нравится находиться в той позиции, в которой мы сейчас, но я чувствую удовлетворение от процесса»

Главный тренер «Селтикс» доволен рабочим настроем молодой команды.

Главный тренер «Бостона » Джо Маззулла привык работать с командами, претендующими на чемпионство. Несмотря на относительно удачное начало сезона с результатом 6–7, он не видит в этом повода для радости. По его словам, это скорее «чувство удовлетворения».

«Мне не нравится находиться в той позиции, в которой мы сейчас, и некоторые моменты действительно тяжелые, но я чувствую удовлетворение от процесса, потому что, в конце концов, мы знаем, где находимся, и к чему стремимся. И мы делаем это с группой ребят, у которых есть конкурентное мышление и желание проявлять себя, что принесет пользу в долгосрочной перспективе.

Сейчас наша игра далека от идеала, но заметна внимательность к процессу: игроки стараются правильно выполнять все детали, четко понимать свои роли и реализовывать их в каждом матче. Эти вещи даются ребятам легко благодаря их рабочей этике», – объяснил Маззулла.