  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Джо Маззулла: «Мне не нравится находиться в той позиции, в которой мы сейчас, но я чувствую удовлетворение от процесса»
2

Джо Маззулла: «Мне не нравится находиться в той позиции, в которой мы сейчас, но я чувствую удовлетворение от процесса»

Главный тренер «Селтикс» доволен рабочим настроем молодой команды.

Главный тренер «Бостона» Джо Маззулла привык работать с командами, претендующими на чемпионство. Несмотря на относительно удачное начало сезона с результатом 6–7, он не видит в этом повода для радости. По его словам, это скорее «чувство удовлетворения».

«Мне не нравится находиться в той позиции, в которой мы сейчас, и некоторые моменты действительно тяжелые, но я чувствую удовлетворение от процесса, потому что, в конце концов, мы знаем, где находимся, и к чему стремимся. И мы делаем это с группой ребят, у которых есть конкурентное мышление и желание проявлять себя, что принесет пользу в долгосрочной перспективе.

Сейчас наша игра далека от идеала, но заметна внимательность к процессу: игроки стараются правильно выполнять все детали, четко понимать свои роли и реализовывать их в каждом матче. Эти вещи даются ребятам легко благодаря их рабочей этике», – объяснил Маззулла.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Boston Globe
logoБостон
logoНБА
logoДжо Маззулла
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Неэмиаш Кета: «Джейсон Тейтум поддерживает меня с первого дня, как только я приехал в Бостон»
вчера, 13:25
Бостон – Клипперс – во сколько и где смотреть трансляцию матча, НБА 2025/2026, 16 ноября 2025
15 ноября, 00:01Пользовательская новость
Маскот «Сиксерс» отшатнулся от Джейлена Брауна, боясь встречи с его волосами
14 ноября, 05:42Видео
Главные новости
Купер Флэгг вошел в историю НБА, присоединившись к Леброну Джеймсу, Кобе Брайанту и Трэйси Макгрэйди
13 минут назад
НБА. «Денвер» примет «Чикаго», «Кливленд» сыграет с «Милуоки» и другие матчи
37 минут назад
Алперен Шенгюн о Кевине Дюрэнте: «Приятно отдавать кому-то мяч в концовке и быть уверенным, что он забьет»
49 минут назад
Рейтинг лучших команд НБА. «Голден Стэйт» вернулся в Топ-10, «Детройт» поднялся на 5-е место
сегодня, 16:36
Жорди Фернандес о победе над «Вашингтоном»: «Мы отыграли все четыре четверти вместе. Не все получилось идеально, но я горжусь командой и ее самоотдачей»
сегодня, 15:45
Кейд Каннингем подписал шестилетний контракт с Nike и получит именную модель кроссовок
сегодня, 15:17
Форвард «Вашингтона» Кишон Джордж: «После матча с «Бруклином» у нас была встреча только для игроков, чтобы откровенно все обсудить»
сегодня, 15:05
«Спасибо всем за поддержку, я вернусь еще сильнее». Никола Топич впервые прокомментировал свое состояние после того, как ему поставили диагноз рак яичек
сегодня, 14:49
Дирк Новицки о Николе Йокиче: «При том, что у него нет выдающегося атлетизма, приходится признать: возможно, он лучший игрок мира»
сегодня, 14:25
Данки Данилы Певнева и Джалена Рейнольдса – в Топ-10 лучших моментов недели Лиги ВТБ
сегодня, 13:37Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Товарищеский матч. Женщины. Россия играет второй матч с Венгрией
сегодня, 16:19Live
Адриатическая лига. 28 очков Буги Эллиса помогли «Дубаю» победить ФМП, «Цедевита-Олимпия» играет с «Црвеной Звездой»
сегодня, 16:14Live
Эргин Атаман о восстановлении Матиаса Лессора: «Надеемся, что при необходимости он сможет пройти операцию после окончания сезона»
сегодня, 16:08
Бингэм, Ищенко, Димитриевич, Артис и Вашингтон – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
сегодня, 13:47
Чемпионат Италии. «Тревизо» примет «Виртус»
сегодня, 08:21
«Столько мухлевали и все равно проиграли». Майк Джеймс заработал удаление за нападки на судью и выразил недовольство в соцсетях
сегодня, 12:34
Товарищеский матч. Женщины. Россия уступила Венгрии на выезде
вчера, 21:45
«Мемфис» подписал двухсторонний контракт с Джамайем Мэйшэком и отчислил Пи Джей Холла
вчера, 21:29
Чемпионат Франции. «Ле-Ман» дома уступил «Монако», «Виллербан» в гостях разобрался с «Лиможем»
вчера, 20:31
Чемпионат Италии. 26 очков Джей Ди Нотэя помогли «Трапани Шарк» обыграть «Милан», «Наполи» дома проиграл «Брешии» и другие результаты
вчера, 20:15