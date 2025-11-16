Кеньон Мартин-младший продолжит карьеру в китайском «Нинбо»
Форвард Кеньон Мартин-младший продолжит карьеру в Китае. По информации Эмилиано Карчи из Sportando, баскетболист подписал контракт с клубом «Нинбо Рокетс».
Мартин провел пять сезонов в НБА. В прошлом сезоне он набирал в среднем 6,4 очка и 2,9 подбора в 43 матчах за «Филадельфию» и «Юту». В сентябре этого года «Джаз» приняли решение отчислить 24-летнего форварда.
