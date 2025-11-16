«Если «Манчестер Юнайтед» сказал «да», значит, на то есть причины». Джанни Петруччи высказался о перспективах Лиги Европы под эгидой НБА

Президент итальянской федерации баскетбола раскрыл детали проекта НБА в Европе.

Президент Итальянской федерации баскетбола Джанни Петруччи поделился своим мнением о партнерстве ФИБА и НБА , а также о планах создания новой топ-лиги для клубов Европы в интервью Corriere dello Sport.

«Это новая лига, которая пойдет на пользу всей системе, принесет ресурсы и зрелищность. Важно, что по соглашению клубы, зарегистрированные в ней, должны будут участвовать и в своих национальных чемпионатах.

На рынке с потенциальным объемом 50 миллиардов долларов коммерческая ценность европейского баскетбола сейчас составляет всего 200 миллионов. Лига под эгидой НБА – это как раз тот шанс, чтобы повысить конкурентоспособность и расширить охват.

Если «Манчестер Юнайтед», самая популярная футбольная команда мира, уже сказал «да», значит, на то есть причины», – отметил президент Итальянской федерации баскетбола.

Ранние планы Лиги Европы под эгидой НБА также предполагают участие команды из Рима, наряду с другими крупными европейскими городами.

«В Серии А нет команды из столицы, но Рим не останется в стороне. Есть очень конкретный вариант, связанный с состоятельным предпринимателем», – заявил Петруччи.

«Октябрь 2027». Джордж Айвазоглу четко обозначил время запуска европейской лиги от НБА и назвал 12 городов-участников