Томаш Саторански подпишет 4-летний контракт с «Барселоной»

Защитник (30 лет, 201 см) вернется в Европу после шести сезонов в НБА и подпишет четырехлетний контракт с «Барселоной», сообщает Eurohoops.

30-летний чешский игрок официально станет свободным агентом в НБА по окончании этого месяца.

Саторански пришел в «Уизардс» 28 февраля, подписав контракт до конца сезона. По окончании сезона защитник начал рассматривать варианты продолжения карьеры. Интерес к чеху проявлял действующий чемпион «Анадолу Эфес», однако игрок выбрал «Барселону», за которую провел два сезона перед отъездом в НБА в 2016 году.

Саторански провел в 404 матча, набирая в среднем 6,6 очка, 3,9 передачи, 2,8 подбора и 0,8 перехвата.

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