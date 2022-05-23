«Анадолу Эфес» интересуется Томашем Саторански

Разыгрывающий входит в сферу интересов турецкого , сообщает Eurohoops.

Чешский баскетболист становится свободным агентом 1 июля и может вернуться в Европу после шести сезонов в .

В нынешнем регулярном чемпионате он набирал 3,6 очка, 3,3 передачи и 2,3 подбора в среднем за матч.

Ранее проходила информация, что Саторански ведет переговоры с «Барселоной», за которую он выступал в 2014 по 2016 год.

Ясикявичюс сел в лужу, фаны «Оли» – огонь, Мицич – великий. Что случилось в «Финале четырех», который в России почти никто не видел