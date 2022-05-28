«Фенербахче» предложил контракт Нику Калатесу

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«Фенербахче» сделал контрактное предложение разыгрывающему «Барселоны» Нику Калатесу (33 года, 198 см).

Калатес имеет контракт с «Барселоной» на следующий сезон, но стороны могут договориться о его расторжении. Сообщалось, что испанский клуб заинтересован в услугах разыгрывающего Томаша Саторански.

Средние показатели Калатеса в 30 матчах АСВ этого сезона составляют 5,8 очка, 4,2 подбора и 5,5 передачи за игру.

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