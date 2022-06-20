Томаш Саторански близок к возвращению в «Барселону»

Защитник (30 лет, 201 см) покидает и ведет переговоры с «Барселоной», сообщает Eurohoops. Стороны близки к заключению сделки.

Саторански пришел в «Уизардс» 28 февраля, подписав контракт до конца сезона. По окончании сезона защитник начал рассматривать варианты продолжения карьеры. Интерес к чеху проявлял действующий чемпион «Анадолу Эфес», однако игрок выбрал «Барселону», за которую провел два сезона перед отъездом в НБА.

Также на решение Саторански повлиял переход в «Барселону» его партнера по сборной Чехии Яна Веселы.

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