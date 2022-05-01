Томаш Саторански ведет переговоры о возвращении в «Барселону»

Разыгрывающий собирается вернуться в Европу. По информации Sportando, 30-летний чешский игрок уже ведет переговоры с «Барселоной», за которую он выступал в 2014 по 2016 год.

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Чех провел в НБА шесть сезонов, поиграв за четыре команды. До перехода в он выступал за испанский клуб, набирая 11,4 очка , 3,8 передачи и 2,9 подбора в среднем за матч, став победителем Суперкубка Испании-2015.

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