Эндрю Уиггинс – о «Миннесоте»: «У нас была очень талантливая команда, нам просто нужно было время»

Форвард «Голден Стэйт» поделился воспоминаниями о шести сезонах за «Миннесоту», где его партнерами были и .

«Мне кажется, что у нас была очень талантливая команда, нам просто нужно было время.

Но все происходит не зря. Зак перешел в «Чикаго», проводит чертовски хорошую карьеру, несколько раз играл в Матче всех звезд. КАТ делает свое дело в «Миннесоте», а я здесь, впервые выступил на Матче звезд и выиграл чемпионат.

Я бы ничего не стал менять, мне нравится моя история и мой путь, но я доволен тем, где сейчас нахожусь», – сказал Уиггинс.

Что ж, пора признать: «Голден Стэйт» действительно обгоняет всю НБА на световые годы