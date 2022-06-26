Эндрю Уиггинс – о «Миннесоте»: «У нас была очень талантливая команда, нам просто нужно было время»

Теги Голден Стэйт Миннесота НБА Эндрю Уиггинс Зак Лавин Карл-Энтони Таунс Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Эндрю Уиггинс поделился воспоминаниями о шести сезонах за «Миннесоту», где его партнерами были Карл-Энтони Таунс и Зак Лавин.

«Мне кажется, что у нас была очень талантливая команда, нам просто нужно было время. 

Но все происходит не зря. Зак перешел в «Чикаго», проводит чертовски хорошую карьеру, несколько раз играл в Матче всех звезд. КАТ делает свое дело в «Миннесоте», а я здесь, впервые выступил на Матче звезд и выиграл чемпионат.

Я бы ничего не стал менять, мне нравится моя история и мой путь, но я доволен тем, где сейчас нахожусь», – сказал Уиггинс.

Что ж, пора признать: «Голден Стэйт» действительно обгоняет всю НБА на световые годы

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