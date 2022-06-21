Эндрю Уиггинс – об отказе Кенни Эткинсона возглавить «Шарлотт»: «Это еще раз показывает, что мы все на одной волне»

Теги Шарлотт Голден Стэйт НБА Эндрю Уиггинс Кенни Эткинсон Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Эндрю Уиггинс прокомментировал отказ тренера-ассистента команды Кенни Эткинсона возглавить «Шарлотт».

После завоевания чемпионства с «Уорриорз» Эткинсон отклонил предложение стать главным тренером «Хорнетс», несмотря на предварительную договоренность с этим клубом.

«Он отказался от работы главным тренером, чтобы остаться частью нашей команды. Это потрясающе. Это еще раз показывается, что все люди здесь хотят победить и находятся на одной волне. Мы с оптимизмом смотрим в будущее», – заявил Уиггинс.

Эндрю также претендует на продление контракта с «Голден Стэйт» нынешним летом.

Что ж, пора признать: «Голден Стэйт» действительно обгоняет всю НБА на световые годы

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