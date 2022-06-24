Дрэймонд Грин поддержал Дюрэнта, который подвергся критике из-за своего подкаста

Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин поддержал бывшего одноклубника , который напомнил о существовании собственного подкаста и подвергся критике со стороны болельщика.

Дюрэнт в твиттере отказался от приглашения поучаствовать в записи подкаста Pardon My Take, так как у него есть собственное шоу. Кевин использовал хэштег #newmedia, указывая на то, что у многих спортсменов теперь есть платформы для высказываний.

«Идея #newmedia – это такая тупость. Современные спортсмены понятия не имеют, чем они могут быть интересны. То, что они выпускают – это запредельная скука для всех, кроме тех лишь, кто готов слушать откровенную пропаганду», – написал пользователь Адам Рекэмп.

«Как же вы тупы, сэр», – написал в ответ Грин.

Дрэймонд также ведет собственный подкаст о баскетболе.

Дрэймонд Грин хочет, чтобы ему позволяли быть собой во всем. Это хорошо для «Голден Стэйт», но плохо для финала НБА