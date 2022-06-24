Дрэймонд Грин – о выбранном «Лейкерс» под 35-м номером Кристи: «Он станет участником Матча звезд»

Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин спрогнозировал будущее в НБА выбранного «Лейкерс» под 35-м номером на драфте-2022 экс-игрока Мичиган Стэйт Макса Кристи.
В 2012 году Грин был выбран под 35-м номером после четырех сезонов за Мичиган Стэйт. Он четыре раза становился чемпионом НБА и трижды вызывался на Матч звезд.
«Еще один 35-й номер драфта из Мичиган Стэйт. Исторический опыт говорит, что он станет участником Матча звезд», – написал Грин в твиттере.
«Лейкерс» выменяли 35-й пик у «Орландо» в день драфта.
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