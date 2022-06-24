Дрэймонд Грин – о выбранном «Лейкерс» под 35-м номером Кристи: «Он станет участником Матча звезд»

Теги Голден Стэйт Лейкерс НБА драфт НБА Университет Мичиган Стэйт Дрэймонд Грин Макс Кристи Баскетбол

Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин спрогнозировал будущее в НБА выбранного «Лейкерс» под 35-м номером на драфте-2022 экс-игрока Мичиган Стэйт Макса Кристи.

В 2012 году Грин был выбран под 35-м номером после четырех сезонов за Мичиган Стэйт. Он четыре раза становился чемпионом НБА и трижды вызывался на Матч звезд.

«Еще один 35-й номер драфта из Мичиган Стэйт. Исторический опыт говорит, что он станет участником Матча звезд», – написал Грин в твиттере.

«Лейкерс» выменяли 35-й пик у «Орландо» в день драфта.

Драфт-2022 – драфт трех игроков. Что нужно знать о главных людях этой ярмарки талантов

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные