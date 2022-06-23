Елена Баранова: «Если Грайнер пробудет в заключении больше года, то не станет и пытаться вернуться в форму»

Олимпийская чемпионка 1992 года считает, что продолжительное пребывание американской баскетболистки в заключении поставит крест на ее дальнейшей карьере.

«В баскетболе, помимо элементарных отжиманий или подтягиваний, нужна кардионагрузка, то есть большие расстояния. Также требуется работать над бросками. То есть Бриттни ждет серьезный спад. И ее судьба зависит от приговора и дальнейшего развития событий, от дипломатических переговоров.

Если она пробудет в заключении до года, тогда, скорее всего, сумеет восстановиться. Нужно будет только проявить характер. А если все растянется на более длительный срок, то она не станет и пытаться вернуться в форму. Грайнер сейчас уже почти 32 года, а спустя два-три года исполнится 35 — это как раз тот возраст, когда игроки заканчивают профессиональную карьеру.

В спорте бывают и травмы, и операции. Порой люди восстанавливаются по полтора года и возвращаются к карьере. Надеюсь, что у нее все наладится, когда она будет в другом статусе. По-человечески мне ее очень жалко.

Бриттни, конечно, жаль, но не думаю, что ее отпустят и пожалеют только потому, что она знаменитая спортсменка и чемпионка. Закон суров, но это закон. И нужно всех легионеров, которые приезжают в страну, просвещать. Не только в России — в любом государстве было бы полезно проводить ликбез о том, что можно, а что нельзя. В разных странах разные подходы, поэтому надо быть очень осторожными, а уж в том, что касается наркотиков, — особенно», — заявила бывший капитан сборной России.

Грайнер была задержана 17 февраля в аэропорту Шереметьево. Ей инкриминируют п. «в» ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в значительном размере, предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет).

«Каждый день в русской тюрьме – кошмар». Карри и Леброн призывают освободить звезду женской НБА – она 4 месяца в СИЗО

Одну из лучших баскетболисток мира арестовали в Шереметьево. За «контрабанду» гашишного масла ей грозит до 10 лет тюрьмы