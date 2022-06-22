Жена Бриттни Грайнер: «У меня больше нет доверия к нашему правительству»

Жена арестованной в Москве американской баскетболистки Бриттни Грайнер Шерелл Грайнер раскритиковала правительство США после того, как ее супруга не смогла дозвониться по вине американского посольства.

«Это неприемлемо, у меня больше нет доверия к нашему правительству. Если я не могу доверить вам принять звонок в нерабочее время в субботу, то как я могу доверить вам переговоры по возвращению моей жены домой? Потому что это гораздо более важная просьба, чем просто субботний звонок.

Имейте в виду, этот телефонный звонок был запланирован почти за две недели.

Это был очень важный момент, потому что я должна была впервые убедиться, что она в порядке. Я должна была впервые услышать ее в реальном времени и узнать, в порядке она или находится в секундах от того, чтобы перестать существовать», – заявила Шерелл.

В субботу, в день четвертой годовщины пары, баскетболистка впервые после получения одобрения российского правительства должна была позвонить жене. По словам Шерелл Грайнер, их не соединили, поскольку у нужного телефона в посольстве не оказалось сотрудника.

Центровая УГМК Грайнер была задержана 17 февраля в аэропорту Шереметьево. Спортсменке инкриминируют п. «в» ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в значительном размере, предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет).

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