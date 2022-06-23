Адвокат: «Чтобы процедура обмена состоялась, Грайнер должна получить приговор, а затем обратиться с ходатайством о помиловании к президенту»

27 июня начнутся предварительные слушания по уголовному делу американской баскетболистки , арестованной за ввоз в Россию наркотических веществ. Спортсменке грозит до десяти лет лишения свободы.

По мнению адвоката Марии Ярмуш, оптимальным вариантом развития событий для баскетболистки был бы обмен на россиянина, заключенного в тюрьме США. Но для этого сначала должен быть вынесен приговор.

«Срок ее наказания зависит от того, есть ли в деле какие-то смягчающие обстоятельства. Или, возможно, спортсменка пойдет на упрощенный порядок рассмотрения, то есть полностью согласится с предъявленным обвинением. Насколько я знаю, она не отрицает факт ввоза, а лишь указывает на то, что в США эти вещества разрешены, и пытается объяснить, что не знала об их запрете в России.

Юридического понятия обмена человека на человека не существует, но при достижении договоренностей это возможно. У нас есть положительный пример: совсем недавно вернулся на родину Константин Ярошенко. Чтобы процедура состоялась, обвиняемый должен получить приговор, а затем обратиться с ходатайством о помиловании к президенту», – отметила Ярмуш.

Госдепартамент США назвал задержание Грайнер «незаконным» и создал для ее освобождения межведомственную группу под руководством спецпредставителя президента по делам заложников Роджера Карстенса.

«Просто нагнетают ситуацию и отрицают очевидные факты. Вероятно, они полагают, раз у них можно использовать данные вещества, то и другие страны должны придерживаться аналогичной точки зрения. Но у других суверенных государств свое законодательство, свои запреты, связанные с культурой и ситуацией в стране. Если это деяние прописано как статья в уголовном кодексе, то задержание абсолютно законное и обоснованное», — заявила адвокат.

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