Бриттни Грайнер названа почетным участником Матча звезд WNBA

, находящаяся под арестом в Москве, была названа почетным участником Матча всех звезд женской НБА, который состоится 10 июля в Чикаго.

Баскетболистка была задержана 17 февраля в аэропорту Шереметьево. Ей инкриминируют п. «в» ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в значительном размере, предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет).

В начале мая Государственный департамент США постановил, что Грайнер была неправомерно задержана в России. Многие игроки НБА и WNBA, а также общественные деятели призывали вернуть спортсменку домой.

Бриттни является двукратной олимпийской чемпионкой в составе сборной США. В женской НБА с 2013 года выступает за , в 2014-м вместе с клубом выиграла чемпионат. Она 7 раз принимала участие в Матчах звезд WNBA и была включена в официальный список 25 лучших игроков лиги.

Также Бриттни является игроком екатеринбургского УГМК с 2015 года. В составе российской команды она четыре раза побеждала в .

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