Общественные организации США потребовали освободить Бриттни Грайнер

Десятки организаций, представляющих права чернокожего населения, женщин и ЛГБТ, обратились к президенту США Джо Байдену с требованием об освобождении Бриттни Грайнер, которая находится под арестом в Москве.

Письмо подписали: Национальная организация женщин, Кампания за права человека, Национальная городская лига и Национальная сеть действий. Процедура координировалась стратегическим консультантом Демократической партии Карен Финни. Отмечается, что недовольство ситуацией нарастает в том числе и среди избирателей, которые помогли Джо Байдену стать президентом США.

«Грайнер продолжает терпеть бесчеловечное обращение. Она лишена контакта с семьей. Соединенные Штаты признали Бритни незаконно задержанной, и теперь она является политической пешкой. Мы выражаем глубокую признательность администрации за усилия по освобождению Грайнер, но настоятельно призываем вас заключить сделку, чтобы Бриттни вернулась домой в Америку немедленно», – говорится в коллективном письме.

Центровая УГМК была задержана 17 февраля в аэропорту Шереметьево. Спортсменке инкриминируют п. «в» ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в значительном размере, предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет).

Поначалу представители Грайнер опасались, что огласка может усугубить ситуацию из-за напряженности в отношениях между Россией и США. Однако в начале мая Государственный департамент США постановил, что баскетболистка была неправомерно задержана в России.

«Насколько я понимаю, они еще не начали переговоры об освобождении. Письмо получилось очень мощное, потому что сейчас больше всего необходима поддержка. Нужно добиться того, чтобы они заключили сделку. Мне бы хотелось понять, что происходит. Администрация все еще обсуждает, стоит ли им начинать переговоры. Вместо действий они спорят и тратят время моей жены», — прокомментировала ситуацию Шерелл Грайнер, жена .

Бриттни является игроком екатеринбургского УГМК с 2015 года. В составе российской команды она четыре раза побеждала в . Также баскетболистка является двукратной олимпийской чемпионкой в составе сборной США. В женской НБА с 2013 года выступает за , в 2014-м вместе с клубом выиграла чемпионат. Включена в официальный список 25 лучших игроков WNBA.

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