«Монако», «Фенербахче» и «Панатинаикос» нацелены на подписание Иффе Лундберга

Защитник Габриэль Лундберг (27 лет, 193 см) является приоритетной целью , и .

Лундберг начинал прошедший сезон в составе ЦСКА и провел в 15 матчей, набирая в среднем 11,3 очка, 2,5 подбора и 2,2 передачи при реализации 43,6% трехочковых.

В марте датчанин присоединился к , но сыграл за аризонскую команду только в 4 матчах.

Карри теперь счастливее всех! Плакал прямо во время финала, страстно целовал жену, праздновал с Клэем, сигарой и золотой чашей