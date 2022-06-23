«Монако», «Фенербахче» и «Панатинаикос» нацелены на подписание Иффе Лундберга

Защитник Габриэль Лундберг (27 лет, 193 см) является приоритетной целью «Монако», «Фенербахче» и «Панатинаикоса».
Лундберг начинал прошедший сезон в составе ЦСКА и провел в Евролиге 15 матчей, набирая в среднем 11,3 очка, 2,5 подбора и 2,2 передачи при реализации 43,6% трехочковых.
В марте датчанин присоединился к «Финиксу», но сыграл за аризонскую команду только в 4 матчах.
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