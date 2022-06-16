Утверждены составы участников следующего сезона Евролиги и Еврокубка

В четверг, 16 июня, прошло заседание клубов-акционеров ECA (Euroleague Commercial Assets), на котором были рассмотрены и утверждены списки команд, которые примут участие в сезоне Евролиги-2022/23 и сезоне Еврокубка-2022/23.

Состав участников сезона Евролиги-2022/23:

Альба (Германия), Анадолу Эфес (Турция), Монако (Монако), Милан (Италия), Баскония (Испания), Црвена Звезда (Сербия), (Испания), (Германия), (Турция), Виллербан (Франция), (Израиль), Олимпиакос (Греция), Панатинаикос (Греция), Партизан (Сербия), Реал (Испания), Валенсия (Испания), Виртус (Италия), (Литва).

Состав участников сезона Еврокубка-2022/23:

Хапоэль Тель-Авив (Израиль), Лондон Лайонс (Англия), Париж (Франция), Прометей (Украина), Бурсаспор (Турция), Будучность (Черногория), Ховентуд (Испания), Цедевита-Олимпия (Словения), Гран-Канария (Испания), Бурк (Франция), Ульм (Германия), Гамбург (Германия), Промитеас (Греция), Тренто (Италия), Литкабелис (Литва), Шленск (Польша), Тюрк Телеком (Турция), Клуж (Румыния), Венеция (Италия), Брешия (Италия).

По итогам заседания Евролига объявила об отстранении российских команд на один сезон в связи с событиями на Украине.

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