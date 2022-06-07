Джонатан Мотли ведет переговоры с «Фенербахче», интересен «Олимпиакосу»

Форвард «Локомотива-Кубань» может перейти в в нынешнее межсезонье.

Как сообщает итальянский баскетбольный инсайдер Лука Д’Алессандро, турецкий клуб ведет переговоры с игроком. Также отмечается об интересе к Мотли со стороны греческого .

Ранее проходила информация, что баскетболист входит в сферу интересов нескольких команд , а сам он хотел бы продолжить карьеру в .

В прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ Мотли провел 25 матчей, набирая в среднем по 19,4 очка, 7,2 подбора, 2,5 передачи, 1,5 перехвата и 1,2 блок-шота.

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