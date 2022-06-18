«Фенербахче» ведет переговоры с Габриэлем Лундбергом

Атакующий защитник Габриэль Лундберг (27 лет, 193 см) может перейти в турецкий «Фенербахче» нынешним летом.
Как сообщает итальянский баскетбольный инсайдер Лука Д’Алессандро, стороны начали переговоры по поводу контракта.
Лундберг начинал прошедший сезон в составе ЦСКА и провел в Евролиге 15 матчей, набирая в среднем 11,3 очка, 2,5 подбора и 2,2 передачи при реализации 43,6% трехочковых.
В марте датчанин присоединился к «Финиксу», но сыграл за аризонскую команду только 4 матча.
«Финикс» обратился в пепел и унизительно проиграл «Далласу» в седьмой игре. Так фавориты НБА еще не вылетали