Кавай Ленард был замечен на уличной площадке в Доминиканской Республике

Теги Клипперс НБА фото Кавай Ленард Баскетбол

Форвард «Клипперс» Кавай Ленард был замечен на уличной баскетбольной площадке в Доминиканской Республике с местными подростками.

Фотографии со звездой НБА опубликовала в Twitter Джатна Родригес, которая работает в доминиканском бейсбольном клубе Toros Del Este.

«Кавай Ленард посетил Доминиканскую Республику. Спасибо, что сделал счастливыми детей в районе, где я родилась», – написала она.

Ленард пропустил сезон-2021/22 из-за частичного разрыва передней крестообразной связки правого колена.

И все-таки она плоская. Драфт НБА-2011

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