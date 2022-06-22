Кавай Ленард был замечен на уличной площадке в Доминиканской Республике

Форвард «Клипперс» Кавай Ленард был замечен на уличной баскетбольной площадке в Доминиканской Республике с местными подростками.
Фотографии со звездой НБА опубликовала в Twitter Джатна Родригес, которая работает в доминиканском бейсбольном клубе Toros Del Este.
«Кавай Ленард посетил Доминиканскую Республику. Спасибо, что сделал счастливыми детей в районе, где я родилась», – написала она.
Ленард пропустил сезон-2021/22 из-за частичного разрыва передней крестообразной связки правого колена.
И все-таки она плоская. Драфт НБА-2011