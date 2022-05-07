Крис Пол поднялся на 19-е место по точным 3-очковым в плей-офф

Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол в пятницу поднялся на 19-е место по реализованным 3-очковым в плей-офф НБА.
В третьем матче серии с «Далласом» (94:103, 2-1) Пол забросил два 3-очковых и довел карьерный показатель в плей-офф до отметки 229. Это позволило ему обойти Кавая Ленарда из «Клипперс» (228).
На 18-м месте Джейсон Кидд (236), который ныне возглавляет «Мэверикс».
Вы хотели хорошие полуфиналы Единой лиги ВТБ? ЦСКА и «Локо» мощно начали свою серию
Перасович переиграл Паскуаля, Хезоня в режиме MVP. УНИКС открыл счет в полуфинале с «Зенитом»
Твиттер НБА