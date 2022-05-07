Крис Пол поднялся на 19-е место по точным 3-очковым в плей-офф

Теги Даллас Джейсон Кидд Крис Пол Финикс НБА НБА плей-офф Кавай Ленард Баскетбол

Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол в пятницу поднялся на 19-е место по реализованным 3-очковым в плей-офф НБА.

В третьем матче серии с «Далласом» (94:103, 2-1) Пол забросил два 3-очковых и довел карьерный показатель в плей-офф до отметки 229. Это позволило ему обойти Кавая Ленарда из «Клипперс» (228).

На 18-м месте Джейсон Кидд (236), который ныне возглавляет «Мэверикс».

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