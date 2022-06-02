MVP последних четырех финалов были MVP Матчей звезд, Стефен Карри может стать пятым

Самые ценные игроки последних четырех финалов НБА были признаны MVP Матча всех звезд в течение этих же четырех сезонов.
Леброн Джеймс (Матч звезд-2018, финал НБА-2020), Кевин Дюрэнт (Матч звезд-2019, финал НБА-2018), Кавай Ленард (Матч звезд-2020, финал НБА-2019) и Яннис Адетокумбо (Матч звезд-2021, финал НБА-2021) являются авторами данной серии.
В нынешнем сезоне MVP Матча всех звезд был признан разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри. Он также может стать лучшим игроком финальной серии НБА против «Бостона».
Стеф Карри вышел в шестой финал НБА. Баскетбольным миром снова управляет волшебник