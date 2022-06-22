«Хорнетс» пытаются обменять Гордона Хэйворда и пик 1-го раунда

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Форвард Гордон Хэйворд (32 года, 201 см) входит в число игроков, которых «Шарлотт» пытается обменять вместе с одним из своих двух пиков первого раунда драфта этого года, сообщает инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

Бывший участник Матча всех звезд в следующем сезоне заработает 30,1 миллиона долларов. Избавившись от оставшихся двух лет контракта Хэйворда, «Хорнетс» освободят место в платежке для подписания нового контракта с Майлзом Бриджесом.

«Шарлотт» приобрел Хэйворда два года назад в результате обмена с «Бостоном». Из-за различных травм форвард провел всего 93 матча, набирая в среднем 17,6 очка, 5,2 подбора, 3,8 передачи и 1,1 перехвата при 40,2 процента из-за дуги.

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