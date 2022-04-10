Гордон Хэйворд не сыграет в плей-ин из-за рецидива травмы

Форвард не выйдет на площадку в матчах плей-ин из-за дискомфорта в левой ноге.

Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, игроку обездвижат ногу с помощью гипса, а через две недели осмотрят повторно.

Хэйворд пропустил два месяца из-за растяжения связок левого голеностопного сустава. После возвращения в матче против «Филадельфии» 1 апреля (5 очков, 4 передачи, 3 подбора за 17 минут) форвард больше не появлялся на площадке.

В нынешнем сезоне Гордон провел 49 матчей, набирая в среднем 15,9 очка, 4,6 подбора и 3,6 передачи.

«Хорнетс» обеспечили себе участие в турнире за выход в плей-офф, который начнется 13 апреля.

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