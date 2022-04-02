Гордон Хэйворд готов вернуться в строй после двухмесячного перерыва из-за травмы

Форвард , пропустивший почти два месяца из-за травмы, собирается вернуться в строй в субботнем матче против «Филадельфии».

Хэйворд не играл с 7 февраля из-за растяжения связок левого голеностопного сустава. Инцидент произошел во время матча против «Торонто», когда Гэри Трент упал на ногу Хэйворда. Форвард повредил ту же лодыжку, которую он серьезно травмировал в октябре 2017 года.

Хэйворд надеется помочь «Хорнетс», которые продолжают бороться за выход в плей-офф. На данный момент команда занимает 9-е место на Востоке с показателями 40-37. Такие же показатели у «Бруклина» (8-е место) и «Атланты» (10-е).

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