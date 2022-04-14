«Хорнетс» могут обменять Гордона Хэйворда в «Лейкерс»

32-летний свингмен (201 см, 102 кг) может покинуть в предстоящем межсезонье, сообщает Bleacher Report.

Одним из возможных вариантов называется обмен Хэйворда и еще нескольких игроков, таких как Келли Обре или , в на истекающий контракт . Впервые об этом слухе сообщил инсайдер Марк Стейн.

Сам игрок сейчас сосредоточен на восстановлении от травмы ноги, из-за которой он пропустил матч плей-ин против «Атланты» (103:132).

В нынешнем сезоне Гордон провел 49 матчей, набирая в среднем 15,9 очка, 4,6 подбора и 3,6 передачи. Контракт свингмена рассчитан еще на два года (30,1 млн и 31,5 млн).

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