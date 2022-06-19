Кенни Эткинсон отказался возглавить «Шарлотт» по семейным обстоятельствам

По словам журналиста FOX Charlotte Уилла Канкеля, семья Кенни Эткинсона сыграла важную роль при принятии решения отказаться от должности главного тренера .

«Как мне сказали, Кенни Эткинсон передумал по семейным обстоятельствам. Кенни не подписывал контракт. Однако они согласовали условия контракта. «Хорнетс» несколько дней ждали подписанную копию», – пишет журналист в Twitter.

Ассистент «Голден Стэйт» получил предложение «Хорнетс» во время финальной серии плей-офф против «Селтикс» (4-2), однако после победы команды в чемпионате передумал и отказался от предложения.

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