Кенни Эткинсон отказался возглавить «Шарлотт» по семейным обстоятельствам

По словам журналиста FOX Charlotte Уилла Канкеля, семья Кенни Эткинсона сыграла важную роль при принятии решения отказаться от должности главного тренера «Шарлотт».
«Как мне сказали, Кенни Эткинсон передумал по семейным обстоятельствам. Кенни не подписывал контракт. Однако они согласовали условия контракта. «Хорнетс» несколько дней ждали подписанную копию», – пишет журналист в Twitter.
Ассистент «Голден Стэйт» получил предложение «Хорнетс» во время финальной серии плей-офф против «Селтикс» (4-2), однако после победы команды в чемпионате передумал и отказался от предложения.
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