Майкл Томпсон: «Уорриорз» должны отправить перстень в Миннесоту за Уиггинса»

Майкл Томпсон, двукратный чемпион и отец защитника , подколол «Миннесоту».

«Уорриорз» должны отправить в Миннесоту перстень. Эти парни в свое время не стали брать на драфте Стефа и Клэя, а потом обменяли Уиггинса в «Голден Стэйт». Так что да, тоже должна получить перстень», – написал Майкл в твиттере.

«Уорриорз» в понедельник провели парад в честь победы в чемпионате.

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