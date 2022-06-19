Кенни Эткинсон обзвонил всех ассистентов «Шарлотт» перед отказом возглавить команду

Кенни Эткинсон уже обсуждал с ассистентами свое назначение главным тренером до того, как принял решение остаться в «Голден Стэйт».

Как сообщает инсайдер Bleacher Report Джейк Фишер, специалист обзвонил всех ассистентов «Хорнетс» и планировал встретиться с каждым штатным сотрудником клуба на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что важную роль в отказе Эткинсона сыграла его семья. Кенни согласовал с «Шарлотт» условия контракта, но так и не подписал соглашение.

Ассистент «Голден Стэйт» получил предложение «Хорнетс» во время финальной серии плей-офф против «Селтикс» (4-2), однако после победы команды в чемпионате передумал и отказался.

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