Старший ассистент «Голден Стэйт» Кенни Эткинсон принял решение отказаться от должности главного тренера .

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, специалист получил предложение от «Хорнетс» во время финальной серии, но в ходе дальнейших переговоров он решил остаться в «Уорриорз».

Эткинсон работает в тренерском штабе в «Голден Стэйт» с августа 2021 года. В нынешнем сезоне он стал с этой командой чемпионом НБА.

Ранее Кенни возглавлял (2016-2020), с которым вышел в плей-офф в сезоне-2018/19.

Ожидается, что руководство «Шарлотт» снова обсудит потенциальное назначение с ’Антони и .

Что ж, пора признать: «Голден Стэйт» действительно обгоняет всю НБА на световые годы