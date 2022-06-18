Кенни Эткинсон отказался возглавить «Шарлотт» и останется ассистентом «Уорриорз»

Старший ассистент «Голден Стэйт» Кенни Эткинсон принял решение отказаться от должности главного тренера «Шарлотт».
Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, специалист получил предложение от «Хорнетс» во время финальной серии, но в ходе дальнейших переговоров он решил остаться в «Уорриорз».
Эткинсон работает в тренерском штабе Стива Керра в «Голден Стэйт» с августа 2021 года. В нынешнем сезоне он стал с этой командой чемпионом НБА.
Ранее Кенни возглавлял «Бруклин» (2016-2020), с которым вышел в плей-офф в сезоне-2018/19.
Ожидается, что руководство «Шарлотт» снова обсудит потенциальное назначение с Майком Д’Антони и Терри Стоттсом.
Что ж, пора признать: «Голден Стэйт» действительно обгоняет всю НБА на световые годы