Эндрю Уиггинс: «Я хотел бы остаться»

Форвард «Голден Стэйт» во время пресс-конференции, посвященной окончанию сезона, заявил, что хотел бы остаться игроком «Уорриорз».

«Я хотел бы остаться.

Это первоклассный клуб. Здесь потрясающе относятся к своим игрокам, потрясающе относятся к семьям игроков.

Мы все одна большая семья. Многие клубы так говорят, но «Голден Стэйт» доказывает это своими действиями. Я хотел бы здесь остаться», – сказал Уиггинс.

Следующий сезон станет последним по контракту новичка, который Уиггинс продлил в 2017 году, буду игроком «Миннесоты». Форвард намерен подписать продление до того, как станет свободным агентом.

Что ж, пора признать: «Голден Стэйт» действительно обгоняет всю НБА на световые годы