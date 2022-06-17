Эндрю Уиггинс – о награде MVP финальной серии: «Я играл хорошо, но Стеф есть Стеф»

Форвард «Голден Стэйт» посмеялся над вопросом репортера, почему награду MVP финальной серии получил не он, а .

«Я играл хорошо, но Стеф есть Стеф. Один из величайших игроков в истории. Он получил награду вполне заслуженно, он тащил команду.

Когда он выходит на площадку, его сразу опекают четверо игроков. Понимаете, о чем я говорю?» – сказал Уиггинс.

Что ж, пора признать: «Голден Стэйт» действительно обгоняет всю НБА на световые годы

🥳 «Голден Стэйт» возвращает чемпионство – 4 титула за 8 лет, Стеф Карри наконец-то MVP финала НБА!

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