Джордан Пул – Уиггинсу: «Мы чемпионы. Мы получим много денег»

Защитник «Уорриорз» после завоевания титула обсудил планы на отпуск и поделился ожиданиями от нового контракта с одноклубником .

Пул: Куда мы отправимся?

Уиггинс: Я собираюсь... В чертову Испанию.

Пул: Что? Да! Да, мы можем себе это позволить! Ты чемпион... И ты получишь много денег!

Уиггинс: Это ты получишь много денег.

По ходу сезона-21/22 сообщалось, что Пул благодаря своей игре является претендентом на максимальный контракт.

Уиггинс стал одним из двух лучших в составе «Голден Стэйт» в серии с «Бостоном» (4-2).

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