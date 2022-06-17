Джордан Пул – Уиггинсу: «Мы чемпионы. Мы получим много денег»

Защитник «Уорриорз» Джордан Пул после завоевания титула обсудил планы на отпуск и поделился ожиданиями от нового контракта с одноклубником Эндрю Уиггинсом.
Пул: Куда мы отправимся?
Уиггинс: Я собираюсь... В чертову Испанию.
Пул: Что? Да! Да, мы можем себе это позволить! Ты чемпион... И ты получишь много денег!
Уиггинс: Это ты получишь много денег.
По ходу сезона-21/22 сообщалось, что Пул благодаря своей игре является претендентом на максимальный контракт.
Уиггинс стал одним из двух лучших в составе «Голден Стэйт» в серии с «Бостоном» (4-2).
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