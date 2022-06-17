Джордан Пул – Уиггинсу: «Мы чемпионы. Мы получим много денег»

Теги Голден Стэйт НБА видео НБА плей-офф Эндрю Уиггинс Джордан Пул Баскетбол

Защитник «Уорриорз» Джордан Пул после завоевания титула обсудил планы на отпуск и поделился ожиданиями от нового контракта с одноклубником Эндрю Уиггинсом.

Пул: Куда мы отправимся?

Уиггинс: Я собираюсь... В чертову Испанию.

Пул: Что? Да! Да, мы можем себе это позволить! Ты чемпион... И ты получишь много денег!

Уиггинс: Это ты получишь много денег.

По ходу сезона-21/22 сообщалось, что Пул благодаря своей игре является претендентом на максимальный контракт. 

Уиггинс стал одним из двух лучших в составе «Голден Стэйт» в серии с «Бостоном» (4-2).

Карри теперь счастливее всех! Плакал прямо во время финала, страстно целовал жену, праздновал с Клэем, сигарой и золотой чашей

Что ж, пора признать: «Голден Стэйт» действительно обгоняет всю НБА на световые годы

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные